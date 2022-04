Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak zdradzają, co je DENERWUJE w sobie nawzajem... Domyślilibyście się?

W połowie września 2020 roku do ekipy "Dzień dobry TVN" dołączyła nowa para. Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak, bo o nich mowa, wyrosły od tego czasu na jedne z bardziej lubianych prowadzących popularną śniadaniówkę. Co prawda z początku widzowie nie szczędzili im krytyki, ale najwyraźniej dziennikarkom udało się ich jakoś do siebie przekonać.