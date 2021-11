Ewa Farna JEST W DRUGIEJ CIĄŻY! (FOTO)

Kolejny podat... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Slyszeliscie co nam za nowy podatek szykuja?! Jak ktos ma wiecej niz jedno mieszkanie, to czeka go kolejny podatek, tak tak juz placimy od nieruchomosci, od wynajmu, zaraz katastralny i jeszcze uwaga od pustostanu! Przeciez to jest masakra, jak ktos ulokowal oszczednosci w mieszkaniu i dobral reszte kredytem albo odziedziczyl po babci i cieszyl sie ze ma zabezpieczenie na starosc a to juz wlasnie ma, masakra!!