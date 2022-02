Ewa Minge staje w obronie Magdaleny Stępień i uderza w celebrytów krytykujących zbiórkę! "Zamilknijcie i POMÓŻCIE"

Natalia 21 min. temu zgłoś do moderacji 75 23 Odpowiedz

I po co się wtrąca? Rozmawiała z lekarzami i faktycznie wie jakie są szanse w Izaraelu? i ponownie zagląda się w portfel Kubie ale Magdzie już nie zaglądnęła...jemu się wylicza, zapominając co prawda o drugim dziecku, na które on również łoży pieniążki....o Magdzie dużo osób zapomina a stać ją było na te wyjazdy, ja nawet nie pomyślę o takim wyjeździe, story nagrywa w kolczykach z tousa, też nie jest biedna.....dużo rodziców bierze kryedyty, pozbywa się wszelkich dóbry materialnych by ratować dziecko, to jest fakt...ale tutaj wkurza mnie, że tego oczekuje się od jednej str.....poza tym po co te wszystkie ,,gwiazdy" się wtrącają, znają faktycznie sytuację? widzą dlaczego się rozstali, co mówią lekarze, ile kto zarabia, ile faktycznie pieniedzy potrzeba? po co dodatkowo dolewaja oliwy do ognia. Wystarczy napisać, że ich wpierają, modlą się za maluszka!