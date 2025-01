Ewa Mrozowska pokazała, jak wyglądała na swojej STUDNIÓWCE dwie dekady temu. Niezła kiecka?

Program " Gogglebox. Przed telewizorem " dość niespodziewanie okazał się dla wielu osób trampoliną do sławy. Wśród uczestników formatu, którym udało się przedrzeć do show-biznesu i zbudować okazałą grupę odbiorców znalazła się m.in. Ewa Mrozowska . Prywatnie przyjaciółka Sylwii Bomby zajmuje się makijażem i chętnie "upiększa" znane koleżanki. Kilka miesięcy temu o Ewie zrobiło się głośno w kontekście jej kontrowersyjnych wynurzeń na temat męskiego makijażu i osób niebinarnych.

Mnie inność w ludziach nie przeraża. Natomiast, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy... Są dwie płcie, nawet u zwierząt. Kotki wiedzą, co robić w życiu, no. Ale kiedy ludzie chcą, by mówić do nich "jeno, ono". Chyba zbyt wiele dla mnie - wypaliła w rozmowie z Pomponikiem.