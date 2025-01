Ewa Wachowicz uhonorowana koroną

Ewa Wachowicz pochwaliła się niedawno kolejnym imponującym wyczynem. Tym razem nie chodzi jednak o kulinaria, lecz o ważny moment w życiu jej oraz Klaudii Cierniak-Kożuch . To one jako pierwsze Polki stanęły na wulkanie Mount Sidley na Antarktydzie, a Ewa tym samym zdobyła ostatni szczyt z Korony Wulkanów Ziemi.

Kiedyś córka napisała mi w książce o górach sentencję, którą noszę w sercu - góra jest dopiero wtedy zdobyta, kiedy ja szczęśliwie wracam do domu. I dzisiaj szczęśliwie wróciliśmy do Krakowa, wylądowaliśmy cało i zdrowo. Co prawda bez bagaży, ale to nie ma znaczenia.