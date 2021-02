Ewel0na zachwala tureckie kliniki: "Od razu po operacji byłam zapięta w gorset. W Polsce dostałam go po PONAD DWÓCH TYGODNIACH"

W ramach podtrzymania zainteresowania wokół własnej osoby Kubiak zdecydowała się raz jeszcze opisać swoją "turecką przygodę" w rozmowie z ukochanym, Arnoldem Jabłońskim , który zresztą też poszedł w tym samym czasie pod nóż. Na wstępie Ewelina opowiedziała o konsultacjach z doktorem, z którym omawiała, jakim zabiegom planuje się poddać. Okazuje się, że specjalista odradził jej korygowanie nosa, na co 26-latka i tak się zdecydowała.

Lekarz obejrzał mnie, pytałam, czy to będzie bezpiecznie. Wybrałam nos. Lekarz odradzał mi, patrząc na niektóre zdjęcia. Stwierdził, że ze zbyt małym nosem byłyby trudności z oddychaniem. Chciałam małego palucha wyciąć, ale stwierdził, że to za duża ingerencja. Miałam też nadmiar skóry po odchudzaniu i przez wcześniejszą liposukcję. Pobyt w willi, badania, szpital - wszystko było w cenie. Mieliśmy ciągłą opiekę, kierowcę, full wyżywienie .

W Turcji od razu po operacji byłam zapięta w gorset, który noszę do tej pory. W Polsce musiałam dodatkowo za niego zapłacić 500 złotych i dostałam go po ponad 2 tygodniach. Menadżerka tureckiej kliniki oburzyła się, że to niedopuszczalne. Nadmiar wiszącej skóry mógł być spowodowany brakiem gorsetu.