Ewel0na zaskakuje wyznaniem: "Nigdy nie dążyłam do tego, żeby być CHUDA"

Miejski Drwal 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

ogóle nie pociąga mnie ona. Ja lubię łysych, brodatych, brzuchatych, cycatych, mocno owłosionych i samczych, dominujących mężczyzn jak mój Andrzej z którym dzielę na co dzień łoże małżeńskie ‼️😈 Wytatuowałem sobie dla niego Amorka na klacie. Na instagramie ciągle kłamię bo się boję i wstydzę😱😱😱 Sam już nie wiedziałem co zrobić bo mam z tym duży problem. Zdecydowałem - będę w nowej edycji programu randkowego, żeby poudawać z dziewczynami, pograć i naprawić swój wizerunek ‼️ To mój sprytny plan. Szykują się nowe przykrywki‼️ Koleżanka Gilon mi załatwiła, a Edytka Folwarska mnie namówiła ,bo jestem na okładce „jej” książki i myśli ,że jeszcze ktoś da się nabrać jak na to, że ona pisze książki. Andrzej mi pozwolił, został w kawalerce i pilnuje naszego gniazdka 🥰 Wybaczy mi mizianie i udawane stosunki z kobietami. Wszystko to taka patola ,ale i tak będzie git‼️🤗 moja przyjaciółka Gilon mnie wspiera, bo ma faje