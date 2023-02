Ewelina Lisowska chwali się nowym samochodem i... cytuje piosenkę Miley Cyrus. WYMOWNE?

O Ewelinie Lisowskiej w ostatnich miesiącach mówiło się głównie w kontekście jej życia uczuciowego. Wszystko za sprawą niepokojącego nagrania, które pod koniec października zamieścił w sieci jej partner Andi Mancin. Mężczyzna opublikował wideo, na którym można było zobaczyć wokalistkę pakującą walizki w otoczeniu kilkorga policjantów, a niedługo po tym, jak nagranie ujrzało światło, oznaczył się zaś na Facebooku jako singiel. Choć wszystko wskazywało na to, że relacja Lisowskiej i Mancina przeszła do historii, niedawno sprawa statusu ich związku stała się nieco bardziej skomplikowana. Kilka tygodni temu para chwaliła się bowiem w sieci ujęciami z tego samego górskiego ośrodka.

Ewelina Lisowska chwali się nowym samochodem i cytuje Miley Cyrus. Wymowne?

Ewelina Lisowska jak na razie nie zdradziła, czy wciąż jest związana z Andim Mancinem. Ostatnio za pośrednictwem Instagrama ogłosiła jednak, że w jej życiu właśnie zaszła pewna znacząca zmiana. W czwartek wokalistka pochwaliła się w sieci, iż właśnie stała się dumną posiadaczką nowego samochodu. Celebrytka podzieliła się z obserwatorami zdjęciem, na którym widzimy, jak wyraźnie uradowana, z bukietem kwiatów, pozuje za kierownicą eleganckiego mercedesa. Lisowska dołączyła do zdjęcia krótki wpis, w którym zdradziła fanom, co przesądziło o wyborze widocznego na zdjęciu modelu. Co ciekawe, przy okazji zacytowała także fragment utworu Miley Cyrus, "Flowers" - dorzucając do niego swoje trzy grosze.

Nowy singiel gwiazdy od wielu tygodni króluje na listach przebojów, a w mediach nie brakuje teorii, że zarówno w tekście utworu, jak i nagranym do niego teledysku Miley postanowiła rozliczyć się z byłym partnerem Liamem Hemsworthem. W obliczu ostatnich spekulacji na temat związku Lisowskiej fakt, że zdecydowała się zacytować akurat tę piosenkę, można więc uznać za dość wymowny.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ewelina Lisowska zabierze nowego partnera na ścianki?

I can buy myself flowers… and cars [Mogę kupować sobie kwiaty i... samochody - przyp. red.]. Przyszła pora na zmiany. Sportowe auta to nie moja bajka, więc wybór był dość prosty. Muszę siedzieć wysoko i zmieścić w bagażniku dwie walizki. (...) PS. dopiero teraz widzę, że zapomniałam o jednym, istotnym dla mnie detalu… system bezkluczykowy. Trudno! Byle do przodu i zawsze w stronę słońca! - napisała, dziękując też firmie, która pomogła jej w dopełnieniu formalności. Jak więc widać, to kupowanie samochodów nie wychodzi jej chyba tak doskonale w pojedynkę...

Lisowska pochwaliła się także autem na InstaStories. Do nagrania, na którym możemy podziwiać ją we wnętrzu nowiutkiego samochodu, dołączyła zaś fragment piosenki Miley Cyrus oraz wspomniany wcześnie cytat z utworu. Wokalistka zadbała także, by jej najnowszy zakup nie umknął użytkownikom TikToka. Na jej profilu pojawiło się wideo ukazujące, jak celebrytka odsłania przed fanami swój pojazd, a następnie paraduje przed maską auta, dumnie wymachując kluczykami. Co ciekawe, w tym wypadku Ewelina nie pokusiła się jednak o nawiązanie do singla Miley Cyrus. Tym razem do nagrania dołączyła bowiem fragment piosenki rapera Tygi.

Zobaczcie, jak Ewelina Lisowska chwali się nowym samochodem, cytując utwór Miley Cyrus. Myślicie, że miało to mieć drugie dno?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.