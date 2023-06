Ewelina Taraszkiewicz odpowiada Jakubowi Rzeźniczakowi: "Władza rodzicielska to nie tylko prawa, ale i OBOWIĄZKI"

Matka pociechy Jakuba Rzeźniczaka nie ukrywa, że owoc ich miłości ma ograniczony kontakt ze znanym tatą. W niedawnej rozmowie z serwisem "Co Za Tydzień" ujawniła, że sportowiec mimo nakazu sądu nie spotkał się z córką w Dniu Dziecka. Tłumaczył się wyjazdem służbowym do Gruzji. Ewelina podkreśliła, że Kuba nie był również w stanie znaleźć w grafiku innego terminu, a nawet nie pokusił się o telefon z życzeniami do małej Inez...

Jakub Rzeźniczak komentuje wypowiedź Eweliny Taraszkiewicz na swój temat

Wyraźnie poirytowany Rzeźniczak zdecydował się zareagować na wyznania kobiety, zarzucając jej, że go oczernia i "żali się w mediach". Zasugerował też, by skupiła się na córce.

Ewelina Taraszkiewicz odpowiada Jakubowi Rzeźniczakowi

Do umęczonego jegomościa - zaczęła na Instastories. Wybacz, zapomniałam, że do mnie zadzwoniono, pytając się, czy to prawda. Mea culpa. Że tylko ty masz prawo wypowiadać się w mediach. Zapomniałam, że powinnam siedzieć cicho tak jak przez dwa lata, byś ty mógł rozgłaszać swoją wersję wydarzeń i chronić swój PR - grzmi i nawiązuje do niedawnego spotkania w sądzie: