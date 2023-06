Jakub Rzeźniczak odpowiada na zarzuty Eweliny Taraszkiewicz: "Męczące jest to WYLEWANIE ŻALI"

Doma 13 min. temu zgłoś do moderacji 21 3 Odpowiedz

,,Jest wielu samotnie wychowujących rodziców"- to przez Ciebie ktoś samotnie wychowuje dziecko. I to chyba wspólne dziecko, a nie jej, bo piszesz o córeczce w trzeciej osobie. To żywe stworzenie, a nie przedmiot, który komuś zostawiłeś i niech go sobie zatrzyma. Mam nadzieję, że czytasz te komentarze i kiedyś do Ciebie dotrze co zrobiłeś. Myślę, że kiedyś będziesz bardzo cierpiał. Gdy będziesz już dziadkiem i zdobędziesz już jakąś mądrość życiową wtedy uświadomisz sobie co tak na prawdę było w życiu wazne. Usiądziesz w fotelu i wyrzuty sumienia wrócą do Ciebie z całą swoją mocą i siłą. Teraz młodość, radość, zabawa, uroda. Jutro przyjdzie czas na refleksje. ,,Dzisiaj biały, biały welon. Jutro białe, białe włosy".