Fagata chwali się wnętrzami mieszkania, które kupiła za pieniądze z OnlyFans

To jest jej zdanie. Co ja mogę powiedzieć? Najwyżej jestem prostytutką, ale zaraz będę miała drugie mieszkanie, kto co woli. Ja też byłam z chłopakiem, który tak uważał, więc dobrze wiem, że nie zmienię tego, co ktoś sobie myśli - stwierdziła Fąk na TikToku.