Fagata opowiada o relacjach z rodzicami. Co sądzą o jej działalności na OnlyFans? "NIE SĄ ZACHWYCENI"

Fagata o relacjach z rodzicami. "Mama nie popiera tego, co robię"

Nie mam teraz przez to dobrych stosunków z moją mamą. Dużym problemem są też ludzie, którzy codziennie wysyłają mojej mamie te zdjęcia. Mój tata w ogóle nie ma Instagrama, to znaleźli jego maila i wysyłają mu maile. (...) Chcielibyście, żeby wasza mama coś takiego dostała? Moja mama wie, że to robię, nie żyje pod kamieniem, ludzie jej to mówią. Więc nie musi tego widzieć, bo to jest po prostu złośliwe i jest to robienie przykrości osobie, która (...) jest porządna i nie popiera tego, co ja robię - tłumaczyła, udzielając wywiadu Żurnaliście.