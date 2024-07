Fani GRZMIĄ nad stylizacją Fagaty w miejscu publicznym: "Rozbierz się i nie będzie różnicy". Faktycznie przesada? (ZDJĘCIA)

Abc 8 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Wiecie co, a ja zaczęłam oglądać wywiady z osobami (ostatnimi świadkami), które przeżyły wojne/ obozy zagłady. Szacunek dla tych ludzi. Takie reportaże pozwalają nabrac dystansu do dzisiejszego świata. To im się należy podziw i szacunek. Co to za chore czasy, w których fagata to wzór dla młodzieży???