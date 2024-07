Lizak chłodno o Fagacie i jej działalności na OnlyFans: "Dla mnie to jest nic dobrego. SODOMIA"

Lizak ujawnia, czy obserwował Fagatę na OnlyFans

Nie jest tajemnicą, że Fagata poza działalnością muzyczną, trudni się też wstawianiem odważnych fotek do sieci. Gwarantuje jej to miesięczne wpływy przekraczające nawet 200 tysięcy złotych . Co ciekawe, stanowczo odradza innym dziewczynom podążanie jej drogą kariery. Nie wspomniała jednak, czy miała na myśli demoralizujące wpływy platformy OnlyFans, czy jednak chodziło o potencjalną konkurencję.

Lizak otrzymał pytanie od Żurnalisty dotyczące tego, czy nie miał problemu z byciem w związku z gwiazdą erotycznej platformy społecznościowej. Zagaił go również o to, czy czasami zdarzyło mu się pstrykać fotki swojej dziewczynie w odważnych pozach i skąpych ubraniach.

Nie, ani nie oglądałem. Ona się mnie pytała, czy chcę dostęp, ale nie chciałem tego widzieć. Dla mnie to jest nic dobrego. Sodomia i oby młode dziewczyny w to nie wchodziły, bo to nie jest nic dobrego. Agata podjęła taką decyzję, jaką podjęła. Mi to przeszkadzało, mi to się nie podobało i to też gdzieś tam był jakiś bodziec - wytłumaczył, zdradzając poniekąd okoliczności ich rozstania.