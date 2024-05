Krzysztof Rutkowski zdradza Żurnaliście, kiedy poczuł się BOGATY. "Wpłynęło mi na konto 36 samochodów razy 15 TYS. EURO za jeden" (WIDEO)

Krzysztof Rutkowski został milionerem tuż przed czterdziestką

Jest to piękne, co powiem, że to bogactwo przeplatało się z tzw. bogactwem wewnętrznym, intelektualnym, bogactwem pewnej mocy, którą masz. To, że dzisiaj masz dużo pieniędzy na koncie, daje ci perspektywę tego, że będziesz miał jeszcze więcej, dlatego że zapieprzasz jak dziki, praca cię nie męczy, masz niespożyte siły, masz fajne pomysły, wiesz jak to robić, i to jest bogactwo wartości intelektualnej - odparł w mało precyzyjny sposób.