Fagata grzmi po rozstaniu z Lizakiem: "Faceci was zdradzą i wykorzystają"

Jow. 26 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Agatko, my, porządne dziewczyny pobukowałyśmy tych wartościowych. Tobie zostały Jaśki fapiące do Twoich bułeczek na OF. Proszę nie wrzucać naszych panów do wora razem z tymi Twoimi 😚 I tak, oczywiście jestem bijacz która zazdrości Ci hajsu, no bo jakżeby inaczej ☺️