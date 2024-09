Fagata pochwaliła się sesją w sportowym stroju, prezentując UMIĘŚNIONY brzuch. Internauta wspomniał o jej biuście. Tak ZAREAGOWAŁA

Szkoda mi dziewczyn, które robią sobie krzywdę takim wyzywającym i wulgarnym sposobem bycia. To dość uwłaczające i zwykle kończy się tym, że po iluś latach czują się jak zero (zresztą nie bez powodu często idzie to w parze z uzależnieniem od używek). Zwłaszcza, że ludzie chętnie gnębią takie dziewczyny i wypominają im wszystko do śmierci, nawet jak już porzucą tę drogę. Kobitki, nie zniżajcie się do tego poziomu, poza jakimś chwilowym zyskiem nic wartościowego z tego nie ma, a konsekwencje (zwłaszcza emocjonalne i duchowe) na dłuższą metę mogą być opłakane. Ani pieniądze, ani faceci nie są tego warci. Wierzę, że każda z was, włącznie z Agatą, ma do zaoferowania innym coś więcej i bardziej wartościowego niż wypięte 4 litery, więc nie umniejszajcie siebie w taki sposób.