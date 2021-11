Fan wbija szpilę Oliwii Bieniuk: "Twoja mama nigdy nie była WYZYWAJĄCA czy PROWOKUJĄCA"

Lola 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

No mistrzostwo taktu i wyczucia ze strony tzw „fana” oraz redakcji gazety. Jej umarła mama jak onamiała naście lat, nie wiem 10-11? Ciagle ja atakujecie - to jest straszny sadyzm. Serio ze ona sie nie załamała i jescze odpisuje to szacun dla niej.