Fani już wiedzą, kto WYGRA "Azja Express"! Nie kryją rozczarowania: "Już dawno nie powinno ich tam być"

W TVN zawsze wygrywają ludzie, którzy albo dla nich pracują albo są blisko i mają już coś "ugadane". Więc bym się nie zdziwiła. Największy wał to był Master Cheef i Zawierucha. Pamiętam jak w trakcie 1 odcinka zaśmiałam się, czy ktoś tak mało medialny może wygrać ten program tylko dlatego, że brat od debiutu w Holywood jest kumplem Fibaka i innych bogaczy.... No i stało się. Dla zmyłki był usunięty z programu na chwilę, ale wrócił. W glorii. Cha cha cha. TVN to nie telewizja. A na pewno nie to czym tv była dawniej.