Fani oceniają wakacje Małgorzaty Rozenek w kamperze: "Ludzie maluchem jeździli po całym świecie i sobie świetnie radzili"

lill 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciotka z wujem i 3 córkami jeździli pod namioty do Bułgarii. Maluchem! Z własnymi konserwami, kuchenką gazową, garnkami, śpiworami, stołem turystycznym, krzesełkami, ubraniami i resztą sprzetu. Więc luksusowy kamper mi nie imponuje ani troche. Jedyne co to trzeba pamiętac o zatyczkach do uszu, żeby móc spać i jest ciężko jeśli leje. Najlepiej jechać w co najmniej 2 kampery ze znajomymi lub rodziną. Jest raźniej i jak się nie może już patrzeć na swoich domowników, można wziąć koleżankę czy kuzynkę, pójść na spacer.