Fani zarzucają Maffashion, że ZNÓW KOPIUJE Jessikę Mercedes. "Jak coś się Jess podoba, to i zaraz tobie też!"

Maffashion i Jessica Mercedes są wyjątkami z całego zastępu szafiarek, którym rzeczywiście udało się wejść do "mainstreamu" i zacząć funkcjonować jako pełnoprawne gwiazdy. Razem z karierą i wielkimi pieniędzmi pojawiła się też rywalizacja. Blogerki już powoli przestają nawet udawać, że darzą się sympatią i co jakiś czas publicznie wbijają sobie wzajemnie "szpile".

Nieustępliwa Jessica Mercedes próbuje ratować firmę relacją ze szwalni.

Dziwna sprawa, bo to zdjęcie z neta. Może to te wszystkie osoby kopiują jedną Jess - odgryzła się Maffka. Ja publikuję, bo bardzo mi się podoba samo zdjęcie - dodała na swoje usprawiedliwienie.

Jak coś się Jess podoba i to ma, to zaraz tobie też i musisz to wstawić. Nawet jeśli sobie tego nie kupisz, to z neta wstawiasz - nie dawał za wygraną komentujący, ale Maff nie uraczyła go już odpowiedzią.