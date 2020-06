Rozbawiony Sebastian Fabijański podsumowuje "AFERĘ METKOWĄ": "Co sobie zasiejesz, to sobie zbierzesz"

dfedfd 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Dziwnie się ich ogląda, nie rozumiem koncepcji ich razem na live odpowiadających na pytania. Ona ciągle go poprawia i stoi nad nim jak jakaś namolna cenzorka i on zwyczajnie wychodzi przez to na głupiego. To się prędzej czy później odbije na związku i na człowieku. Albo akceptujesz, że ktoś mówi swoimi słowami swoje zdanie i go nie cenzurujesz publicznie co 3 sekundy (swoją drogą jak robisz to tak często, to zwyczajnie taki ma temperament i styl wypowiedzi, ile można próbować kogoś "uczyć" bycia kimś innym...), albo nie występujesz z nim live, wtedy masz problem z głowy, a tymczasem robisz z faceta głupka to raz, a 2 wygląda to, jakbyś się go strasznie wstydziła.