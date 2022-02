"Farma". Znamy ZWYCIĘZCĘ 1. edycji programu!

Pierwszą osobą, która przeszła do finału 1. edycji show, był z kolei Kuba "Wojna" Wojnowski. Wkrótce dołączyła do niego najmłodsza uczestniczka programu, Kinga, a do ostatniej walki doszło między Tomaszem i Lolkiem. Warto wspomnieć, że było o co walczyć, gdyż zwycięzca otrzymał nie tylko tytuł Super Farmera, lecz także nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych oraz złote widły.