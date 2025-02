!!Chcemy zawrzeć umowę z krainą u, w ramach której zabezpieczą to, co im dajemy, swoimi metalami ziem rzadkich i innymi rzeczami – powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Trump powiedział, że "kraina u jest gotowa to zrobić". Trump chce od krainy u gwarancji - Mówimy krainie u, że mają bardzo cenne metale ziem rzadkich. Chcemy, by zastawili je jako gwarancję. Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami - dodał Trump podczas podpisywania rozporządzeń, w tym dot. ustanowienia państwowego funduszu majątkowego. A Nasi dają wszystko co mają za darmo jeszcze ich komik na forum ONZ nazywa kolaborantami Putina i miesza się do procesu wyboru prezydenta w Polsce