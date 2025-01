"Idealne" małżeństwo Chiary Ferragni legło w gruzach. Mąż ZDRADZAŁ ją 6 lat i dla kochanki chciał odwołać ślub. Dowiedziała się przypadkiem

Chiara Ferragni ma za sobą kilka wyjątkowo trudnych miesięcy. Wszystko przez ruch włoskiej prokuratury, która skierowała przeciw niej sprawę do sądu w związku z oskarżeniami o oszustwo i wprowadzenie odbiorców w błąd. Proces ma ruszyć we wrześniu. Sama Ferragni konsekwentnie zapewnia, że stawianie jej zarzuty są nieprawdziwe i zamierza walczyć o swoje dobre imię.

Burzliwe małżeństwo Chiary Ferragni. Mąż od lat romansował za jej plecami

Sporo problemów nawarstwiło się też w jej życiu prywatnym, a na początku 2024 roku w mediach gruchnęły wieści o jej rozstaniu z mężem. Federico Lucia, znany jako Fedez, miał ją notorycznie zdradzać i wielokrotnie nadużyć jej zaufania, o czym ta wspominała w obszernym oświadczeniu na InstaStories. Jej odezwę poprzedziło natomiast szokujące wyznanie Fabrizio Corony, byłego paparazzo i dobrego znajomego rapera, który ujawnił, że Fedez od lat romansował za plecami Chiary.

Kobietą, z którą mąż Chiary miał utrzymywać sekretną relację, była niejaka Angelica Montini. Corona opisuje ją jako "córkę bogatych rodziców, która bryluje wśród elit w Milanie". Z Fedezem spotykała się w sekrecie i wolała, aby tak pozostało, gdyż, jak twierdzi były paparazzo, według niej "nie był na jej poziomie". Według relacji Fabrizio ci poznali się w 2018 roku, a więc 2 lata po tym, jak Fedez i Chiara zostali parą.

Co więcej, Fedez miał sam się przyznać do zdrady podczas rozmowy telefonicznej i to zupełnym przypadkiem, bo nie zorientował się w porę, że rozmawia z Ferragni, a nie z Fabrizio. Uświadomił to sobie dopiero, gdy ta się rozłączyła, a on dostał krótką, ale dosadną wiadomość: "Jesteś draniem". O tym, że romansował z inną, influencerka miała się dowiedzieć już po rozstaniu.

To jednak nie wszystko, bo, jak twierdzi Corona, na 5 minut przed ślubem z Chiarą Fedez miał wymknąć się do toalety i zadzwonić do kochanki, że dla niej może jeszcze to wszystko odwołać. Ostatecznie tak się nie stało. Choć Fedez i Chiara powiedzieli sobie "tak", to Angelica wciąż była trzecią osobą w ich małżeństwie. Wkrótce Angelica znalazła sobie nowego, zamożnego chłopaka i nieco zdystansowała się od Fedeza, ale po rozstaniu rapera z Chiarą znów się widywali, co nie pomagało nowej relacji kochanki.

Ich relacja stała się coraz bardziej skomplikowana, a raper robił wszystko, aby ta była teraz z nim. W końcu w grudniu 2024 roku Angelica poinformowała rapera, że to koniec i ten, według słów Fabrizio, miał się w efekcie targnąć na własne życie. Corona, który też miał okazję poznać kochankę Fedeza, twierdzi, że do końca odradzał kobiecie ten krok, ale go nie posłuchała.

Wyznania przyjaciela rapera wywołały we włoskich mediach prawdziwą burzę, a Chiara i tak mierzyła się już z wizerunkowym kryzysem, o którym wspominaliśmy na początku. Nie mogła więc dłużej milczeć i wydała oświadczenie na Instagramie.

Byłam w 7-letnim związku i kochałam bez granic, oddałam całą siebie. Kochałam, gdy było wiele powodów, aby odejść. Zniosłam wiele sytuacji, w których sama powiedziałabym: "nie pozwól im się tak traktować", bo miłość to dla mnie także to - poświęcenie. Znosiłam brak szacunku i usprawiedliwiałam nieodpowiednie zachowania dla dobra jego, rodziny i nas jako pary - wyznała. Nie powiedziałam ani słowa, gdy zostałam porzucona z dnia na dzień i to w momencie, kiedy miewałam problem ze wstaniem z łóżka. Mówili, że wykopałam go z domu, ale nigdy o tym, że wykopałam go z domu po ujawnieniu jego braku lojalności, a on bez zawahania się skorzystał z szansy, aby nie być zamieszanym w mój "kryzys wizerunkowy".

Wtedy też odniosła się do rewelacji, które ujawnił przyjaciel rapera, w tym do wspomnianej rozmowy telefonicznej oraz planów ewentualnego odwołania ślubu na prośbę kochanki. To, że była oszukiwana, było dla niej gigantycznym ciosem i to w i tak bardzo trudnym momencie.

Zrozumiałam, że zostałam ośmieszona, ale cierpiałam w ciszy, otoczona ludźmi, którzy naprawdę mnie kochają. Milczałam, chciałam iść dalej z podniesioną głową i nie dzielić się tym bólem publicznie, bo mam dwójkę dzieci i one kiedyś usłyszą, co mówili o sobie ich rodzice. Długo milczałam, ale miarka się przebrała. Nie mogłam dłużej udawać, że nic się nie dzieje.

A co na temat rozstania mówił wcześniej niewierny mąż Chiary? Podczas wizyty w programie "Belve" stacji Rai 2 twierdził ze łzami w oczach, że to trudne momenty i wizerunkowy skandal zrujnowały ich małżeństwo. Warto wspomnieć, że mówił o tym w kwietniu 2024 roku, a afera z kochanką wyszła na jaw dopiero niedawno.

Mieliśmy wiele trudnych momentów. Moja choroba... To były trzy bardzo skomplikowane lata i - niestety - nie udźwignęliśmy tego - padło. Wszyscy myśleli, że przyjdę tu i będę ją krytykować. Tu nie o to chodzi. To matka moich dzieci i zawsze będzie najważniejszą kobietą mojego życia, niezależnie, co się wydarzy.

