Najpopularniejsza blogerka na świecie stanie przed sądem. Chiara Ferragni miała OSZUKAĆ swoich odbiorców

A mnie śmieszą ludzie, którzy kupują takie rzeczy, bo gwiazda-influencerka poleca. Jak chce coś kupic, to czytam opinie w Internecie. Albo pytam koleżanek czy im się sprawdziło itd. co to w ogóle za zawód? Influencer? A nie wiedzą, że za kredyt trzeba zapłacić. Mam nadzieję,że ta cała bańka internetowa niedługo peknie!! Już po mały wychodzi na jaw, że to wszystko jedno wielkie G... Mądrzy ludzie to zrozumieją.