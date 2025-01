To z nią Fedez przez 6 LAT zdradzał Chiarę Ferragni. Angelica Montini jest znaną kreatorką mody

Obrót zdarzeń całkowicie odmieniła rozmowa, która przekreśliła jego pozornie ustabilizowane życie małżeńskie. Fedez przypadkowo zadzwonił do Chiary, myśląc, że wybrał numer do swojego dobrego znajomego, Fabrizio Corony , wtajemniczonego w szczegóły tworzonej przez rapera relacji na boku. Jak gdyby nigdy nic rozprawiał na temat Angeliki, nie będąc świadomym, że wszystkiemu przysłuchuje się jego żona. Po zerwaniu połączenia otrzymał SMS-a, w którym kobieta nazwała go draniem.

Kochanka Fedeza mogła zostać jego żoną

Przez 7 lat żyłam w relacji, w której kochałam tak, jak potrafię kochać - bez żadnych granic i całą sobą. Kochałam, mimo że było tak wiele powodów, by odejść. Znosiłam sytuacje, o których każdej przyjaciółce powiedziałabym "nie pozwól, by tak cię traktowano", bo dla mnie miłość wiązała się też z poświęceniem. Nieustannie usprawiedliwiałam brak szacunku i tłumaczyłam niewłaściwe zachowania, żeby chronić drugą stronę, chronić rodzinę i chronić nas jako parę. Bo zawsze postrzegałam siebie jako tę silną, niezależną, która musi walczyć za wszystkich. Dlatego też nie powiedziałam ani słowa, nawet wtedy, kiedy zostałam porzucona z dnia na dzień. (...) Zrobiło mi się niedobrze, zrozumiałam, że to, co przeżyłam, było totalną farsą. A jednak cierpiałam w milczeniu, otoczona tylko tymi, którzy naprawdę mnie kochają, licząc na to, że kiedyś spotka mnie prawdziwa wzajemna miłość - napisała na Instagramie.