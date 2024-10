Gerard Pique korzysta z życia wraz z dużo MŁODSZĄ partnerką. Zraniona Shakira odpowiada: "Milczałam, byłam w ŻAŁOBIE"

Wg mnie to ona jest zwycięzcą wbrew tego co czuje i żalu. On jest emerytowanym piłkarzem, nudnym, co on ma robić? Ludzie pamiętają go tylko dlatego, że zdradził światową gwiazdę z jakąś młódką, która de facto jest podobna do poprzedniej partnerki. Żałosny typ, teraz żeby być sławnym, będzie miał wywiad o ... swojej zdradzie. Wow szczyt kariery.