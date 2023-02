Filip Chajzer jednak dotarł do USA! Tłumaczy, dlaczego NIE WPUSZCZONO GO do samolotu... (FOTO)

Filip Chajzer przeżywa ostatnio niezwykle burzliwy czas. Niedawno wydawało się, że jego związek z narzeczoną Julią to już przeszłość, ale wygląda na to, że para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. O uczucie zapragnęli zawalczyć na wycieczce Miami, ale plany pokrzyżowały im... procedury. Kilka dni temu informowaliśmy bowiem, że w środę Filip i jego była (?) narzeczona Julia pojawili się na warszawskim lotnisku, skąd mieli lecieć do Miami. Niestety na miejscu okazało się, że pomimo posiadania biletu w biznesklasie, ich podróż nie doszła do skutku.