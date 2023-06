Filip Chajzer urządził parapetówkę w NOWYM DOMU. Zaprosił mamę i byłą (?) narzeczoną (FOTO)

Filip Chajzer kilka tygodni temu poinformował, że znika na chwilę z mediów, by skupić się na własnym zdrowiu. Po dwóch tygodniach przemówił do stęsknionych fanów, przyznając, że wrócił już do pracy. Przy okazji zaprezentował fotkę ze studia "Dzień dobry TVN". Wygląda na to, że prezenter wrócił już na dobre, bo regularnie publikuje fotki na swoim Instagramie. W weekend opublikował post, w którym zaprezentował, ile obecnie trzeba zapłacić za gofra w jednym z uzdrowisk.