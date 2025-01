Finalista "MasterChefa" zażenowany zachowaniem rodaków w Tajlandii: "Nie róbmy WSTYDU na cały świat, nie bądźmy takimi Polakami"

Za to Niemcy i Anglicy rzucają się w restauracji na żarcie jakby to był ich ostatni posiłek w życiu , nakładają takie ilości po kilka razy że 150 kg caban by tego nie zjadł.Są głośni i nawaleni przy basenie , dzieciaki robią co chcą .W basenie nie popływasz bo cały należy do nich.Można tak wymieniać bez końca.Przy takim zachowaniu Polacy to pełna kulturka , chociaż buraków nie brakuje.Ale bez przesady ...