Frankowicz Paweł Deląg cieszy się wygraną w sądzie: "Wielka ulga. Takich SZCZĘŚLIWCÓW jak ja jest coraz więcej"

Bierz kredyt w walucie, w której zarabiasz :-) Jakoś teraz się to nie sprawdza. Złotówkowicze płaczą, ale dostali wakacje kredytowe. Nikomu to nie przeszkadza, a jak gość wygrywa sprawę frankową w sądzie, to nagle znajduje się milion ekonomistów/prawników/doradców i pier....lą te swoje mądrości. Serio tak wam żal, że człowiek wygrał sprawę w sądzie? Zazdrościcie, że doszedł swoich praw? Przecież nie załatwił sobie tego znajomościami, tylko wygrał sprawę w sądzie. Przypominam tym, którzy już zapomnieli, że sądy są niezależne (akurat w tych sprawach). To nie jest sprawa polityczna, nowi, starzy sędziowie i co tam jeszcze. To jest sprawa cywilna bank kontra klient.