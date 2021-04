Friz ubolewa po stracie prawa jazdy za przekroczenie prędkości: "POLICJANCI MNIE NIE ZNALI"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Piosenkarze,aktorzy mają fanów bo mają talent. A cóż za talent ma jakiś infuancer pokazujący filmiki z jakimiś wygłupami czy relacjami typu :byłem tu, zjadłem to itd....Wasze dzieci to oglądają,bo je zaniedbujecie. To taka odskocznia od szkoły i tego,że niech ciekawego nie dzieje się poza nią. Zainteresujecie się rodzice co oglądają w necie Wasze dzieci i zorganizujcie im czas,żeby byl przyjemny i wartościowy. A nie tylko dać dostęp do neta i nara