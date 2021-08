Fryderyki 2021 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców!

Samo rozdanie Fryderyków przebiegło w przyjacielskiej atmosferze. Galę nietypowo podzielono na dwie części i dopiero w drugiej odsłonie imprezy rozdano statuetki w ważniejszych kategoriach. Fryderyka odebrał między innymi Mata , który na scenie pojawił się w seledynowym garniturze. Z kolei Krzysztof Zalewski nawiązał podczas odbierania statuetki do słynnych "ośmiu gwiazdek": "Ci, co tak mówią, chyba mają rację. Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederację" - powiedział ze sceny.

Fryderyki 2021 - Album roku alternatywa: "Wake me up before you fuck me" Świetliki - zespół brutalnych doświadczeń