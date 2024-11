Fuksjowa Agata Duda na finałowej gali konkursu "Dla Dobra Wspólnego". Klasa?

Już za kilka miesięcy Agata Duda wraz z mężem będzie musiała wyprowadzić się z Pałacu Prezydenckiego. Choć medialna i społeczna działalność germanistki jako pierwszej damy jest często krytykowana, żona prezydenta zdaje się robić to, co uważa za słuszne i nie odpowiada na uszczypliwe uwagi. A miałaby wiele okazji, by reagować, chociażby ostatnio, kiedy w rozmowie z reporterem Pudelka surowo oceniła ją Martyna Wojciechowska.