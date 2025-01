G-Eazy zaliczył WTOPĘ na koncercie w Warszawie. Obrócił flagę Polski i wyszła Indonezja. "Miał jedno zadanie..."

Gerald Earl Gillum, znany jako G-Eazy, zdobył popularność dzięki albumowi "These Things Happen" z 2014 r. oraz licznym hitom, w tym m.in. "Me, Myself & I". Artysta łączy hip-hop z elementami popu i R&B, zdobywając fanów na całym świecie. W 2024 r. wydał album "Freak Show", a następnie wyruszył w trasę koncertową obejmującą USA, Europę i Australię.

28 stycznia w warszawskim klubie Stodoła odbył się koncert amerykańskiego rapera G-Eazy'ego. Wydarzenie przyciągnęło tłumy fanów, którzy mieli okazję zobaczyć artystę na żywo i usłyszeć jego największe hity. Nie obyło się jednak bez małej wpadki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Jakie lekcje Wersow wyciągnęła po swoich wpadkach?

G-Eazy zaliczył wpadkę na koncercie w Polsce

Po koncercie media społecznościowe zalały filmy z wydarzenia. Nie zabrakło również momentu, w którym to muzykowi została przekazana flaga Polski, którą podniósł. Wówczas zaliczył jednak wtopę. Amerykański raper trzymał ją... do góry nogami, przez co przypominała tę indonezyjską. Część internautów jest mocno zażenowana.

Wasz głos jest dla nas ważny! Wypełnij krótką ankietę o Pudelku.

Braciak zagrał w Indonezji; I co zrobił z tą flagą Indonezji?; Indonezję woli bardziej od Polski; Czy jest z nami Polska?; Szkoda, lubiłem go, ale serio trzeba być ignorantem, żeby jechać do kraju pierwszego świata na koncert i nie znać flagi…; Brat miał jedno zadanie; Miał 50% szans na to, że zrobi to dobrze; Chyba mu się coś pomyliło - czytamy w komentarzach na TikToku.

Duża wtopa?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.