Gabriel i Rafał o kryzysie w 19-letnim związku: "Życzymy takiej wytrwałości parom heteroseksualnym"

Dokładnie pary homoseksualne mają trudniej, ponieważ nie ma żadnego trwałego łącznika materialnego w postaci ślubu czy związków partnerskich tak jak dla osób heteroseksualnych, co zawsze powoduje, że ludziom nie chce się, albo w jakiś sposób psychiczny oddziałuje na nierozstawanie się ze sobą. Mając na myśli sformalizowanie związku, dla faceta czy kobiety ślub to nowy etap, a że problemy z wiernością zostają to nie ulega wątpliwości, tylko mało kto do tego się przyznaje, chyba, że wpadnie, a najczęściej dalej zostaje w związku z osobą którą poślubił, nawet jeśli już jej nie kocha. Co również umacnia związek to dzieci. Tych spoiw, które krępują ruch w tą lub drugą strony pary nieheteronormatywne nie mają. Małżeństwa się zdradzają nawet 70% wg statystyk, każdy napotyka w swoim życiu na problemy z tym związane, seksualność jest bardzo skomplikowana a zarazem najbardziej prymitywna. Szanujmy się. Więc wytrwać w takim związku jak Panowie wyżej to duże osiągnięcie. Gratulacje.