Gabriela Muskała chwali się pierwszym WSPÓLNYM zdjęciem ze Zbyszkiem! Ucięła plotki o problemach w związku? (FOTO)

W marcu niespodziewanie okazało się, że miłość Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego to już przeszłość. Choć początkowo dziennikarka zapewniała, że nie zamierza odnosić się do rozstania, szybko zmieniła zdanie, w następnych tygodniach regularnie zdradzając kolejne szczegóły dotyczące ich wspólnego życia.

Znacznie mniej wylewny od początku był Zbyszek , za którego sprawą właściwie doszło do zakończenia związku. Aktor zauroczył się bowiem koleżanką z teatru , całkowicie tracąc dla niej głowę i tym samym przesuwając żonę na dalszy plan.

Mimo że niedawno między świeżym aktorskim duetem doszło do zgrzytu, a Zamachowski miał nie pojawić się na premierze spektaklu, w którym gra Gabriela Muskała , między tą dwójką wszystko jest ponoć w najlepszym porządku. Świadczyć ma o tym chociażby najnowsze zdjęcie , które pojawiło się na instagramowym profilu następczyni Moniki.

Na fotografii widzimy pozujących razem do grupowego selfie z Beatą Ścibakówną i Michaliną Łabacz zakochanych. Choć co prawda Zbigniew nie ma czasu zaliczać premier ukochanej, jak widać mają okazję przebywać ze sobą czas podczas występowania na scenie w ramach sztuk, w których grają razem. Sądząc po podpisie pod zdjęciem, Muskała i Zamachowski udali się do Brzezin ze spektaklem "Oszuści".