George Clooney z nadzieją o szczepionce na koronawirusa: "Widać światełko w tunelu, MUSIMY SIĘ TRZYMAĆ"

Bidaaa 17 min. temu

Ciekawe czy się dorzucił? Nam, urzędnikom zablokowano nagrody roczne dzień przed ich planowaną wypłata ( 1000 zł u mnie) . Poszły na poczet szczepionek 🥺. przy zarobkach 2100, to koszmar. Wiem, ze wielu traci majątki i biznesy, to straszne co się dzieje. A w urzędzie zapieprz a nie herbatki, jak to często czytam w komentarzach. Chciałabym trafić na ten „herbatkowo ciastkowy” dział, ale nawet o nim nie słyszałam 🙄