Gerard Pique ostro imprezuje w Barcelonie, trwoniąc MAJĄTEK na mocno zakrapianych imprezach?! "Co noc wydaje co najmniej 2 TYSIĄCE DOLARÓW"

Na początku miesiąca świat obiegła informacja o rzekomym rozstaniu Shakiry i Gerarda Pique, którzy to od ponad dekady tworzyli jedną z najgorętszych par show biznesu. Jakiś czas temu wokalistka potwierdziła, że ich związek przeszedł do historii. Podobno hiszpański piłkarz miał zdradzić wieloletnią partnerkę z 20-letnią hostessą. Od tego czasu co rusz pojawiają się nowe szczegóły dotyczące ich rozstania.

Hiszpańskie media nie zamierzają odpuścić i chcą dowiedzieć się więcej na temat kulis rozpadu związku Shakiry i Gerarda Pique. Zagraniczne portale zwróciły uwagę, że 22-letnia kochanka piłkarza usunęła konta z mediów społecznościowych, w tym konto na Instagramie. Jej dokładne personalia wciąż pozostają nieznane, ale wiadomo, iż pracuje w lokalu o nazwie La Traviesa, gdzie Pique często imprezował.

W poniedziałek hiszpański portal El Periodico poinformował o kolejnych ciekawych szczegółach z życia popularnego piłkarza. W ostatnich tygodniach ekspartner Shakiry miał korzystać z nocnego życia w Barcelonie, przy okazji trwoniąc pieniądze na mocno zakrapianych imprezach. Wieloletni fotoreporter gwiazd, Jordi Martin, ujawnił, co udało mu się zaobserwować.

Co do imprez Pique, śledzę go od 12 lat i słynie w Barcelonie z imprez, które urządza… Dużo czasu spędza i imprezuje ze swoim kumplem - Riquim. Wydaje nieprzyzwoite sumy pieniędzy w klubach nocnych i restauracjach, pozostając w nich do wczesnych godzin porannych - wyznał fotoreporter.

Paparazzo zapewnił twierdzi, iż Gerard Pique co noc wydaje w Barcelonie co najmniej dwa tysiące dolarów. Miał unikać pojawiania się w popularnych miejscach ze względu na wzmożone zainteresowanie jego osobą, ale jak widać, nie ma zamiaru się do tego stosować.

Myślicie, że się opamięta?

