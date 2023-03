Gerard Pique wściekł się po pytaniu o Shakirę. Piłkarz chciał przejechać fotoreportera, a potem GROZIŁ MU śmiercią?!

Mimo że Gerard Pique i Shakira rozstali się kilka miesięcy temu, to temat ten wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Początkowo można było odnieść wrażenie, że para rozstanie się z klasą, ograniczając się jedynie do krótkich oświadczeń w mediach. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła odmienna, bo para wytoczyła ciężkie działa. Shakira rozliczyła się z byłym ukochanym za pomocą piosenki, która w krótkim czasie stała się międzynarodowym hitem i podbiła niemalże wszystkie listy przebojów. Kolumbijka przyznała między innymi, że były piłkarz FC Barcelona zamienił Rolexa na Casio, nawiązując tutaj do nowej partnerki Gerarda.

Gerard Pique omal nie przejechał paparazzi

Nie da się jednak nie zauważyć, że temat Shakiry wciąż jest dla Pique... niewygodny. Zagraniczne media donoszą bowiem, że piłkarz miał niedawno dość nieprzyjemne starcie z jednym z paparazzi. Jordi Martin zwierzył się bowiem, że nie tylko spotkanie z Gerardem nie należało do udanych, ale i ponoć były partner Shakiry chciał go przejechać! Mężczyzna zrelacjonował spotkanie z Pique, opowiadając, że spotkał go, kiedy wraz z Clarą przyjechał do domu swoich rodziców. Następnie dziennikarz zagaił go o nową piosenkę Shakiry, na co Gerard uśmiechnął się tylko i ruszył przed siebie. Najgorsze nadeszło jednak wtedy, gdy wizyta u rodziców się zakończyła. Wówczas to Pique wsiadł do samochodu i omal nie przejechał mężczyzny.