Ghislaine Maxwell ma KOPIE PEDOFILSKICH TAŚM Epsteina? "Spróbuje ich użyć, aby się uratować"

Sprawa Jeffreya Epsteina budzi ogromne emocje. Miliarder miał czerpać zyski finansowe z usług niewolnic seksualnych i molestować nieletnie dziewczynki. W zeszłym roku został aresztowany, ale nie doczekał procesu, bowiem znaleziono go martwego w celi. Stwierdzono samobójstwo, jednak nie brak zwolenników teorii, że ktoś z wysoko postawionych "przyjaciół" Epsteina próbował nie dopuścić do składania przez niego zeznań.

Założę się, że kiedy tylko okaże się, że Ghislaine ma te taśmy, ci mężczyźni będą drżeć ze strachu - mówi rozmówczyni Daily Mail. Ghislaine dobrze się zabezpieczyła. Wie, gdzie pochowane są "trupy" i wykorzysta wszystko, co ma, aby ocalić siebie przed karą. Zawsze była tak przebiegła, jak to tylko możliwe. Nie byłaby z Epsteinem przez te wszystkie lata bez odpowiedniego "ubezpieczenia". Ma kopie wszystkiego, co miał Epstein. To może skończyć się wydostaniem jej z więzienia, jeśli władze będą skłonne z nią negocjować. Jeśli Ghislaine pójdzie na dno, pociągnie za sobą pozostałych.