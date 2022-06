Ghislaine Maxwell usłyszała WYROK! Współpracownica Jeffreya Epsteina skazana za HANDEL LUDŹMI

Kim 21 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

Podobno byly tam nawet male dzieci a na liście klientow ktorzy latali jego samolotem na wyspe jest pol Hollywood I politycy...elita. obrzydlustwo a wciaz nie wiemy kim byli I pewnie sa klienci. Pokazujecue foto z trumpem...pewnie tez bywal chocuaz jego nie ma na liscie w przeciwienstwie do clintona czy zasranego ksuecia andrzeja. Dopoki klienci na handel ludzmi sa tak wplywowi to sie nie skinczy a epstain to jeden z wielu. Ludzie powinni sie domagac wyjasnienia tych soraw a spuą I zajmuja glupotami...a to przeciez chodzi o dzieci tez. Najgorsze ci moze byc. Nie tylko kosciól jest umoczony w poedofilie...elyty tez. I poczytajcie co to adrenochrom...