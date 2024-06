Gość "PnŚ" wspomina rozmowę z Kingą Dobrzyńską po programie. Miał usłyszeć, że jest "NIEUKIEM I DEBILEM"

Minęły już 4 miesiące od słynnych słów na temat "przyzwyczajenia się stopy do nowych butów", a efektów ani widu, ani słychu. Jakby mało było problemów, do pieca dołożyła sama Kinga Dobrzyńska , której ulało się w mediach społecznościowych na temat poprzedniej obsady "Pytania na Śniadanie". Managerka myślała, że zapędziła dawnych prowadzących w kozi róg. Tymczasem jej wypowiedzi obróciły się przeciwko niej samej, a rozgniewani dziennikarze w odwecie podejmują już pierwsze kroki prawne.

Gość "Pytania na Śniadanie" oburzony wizytą w programie

Prowadząca "PnŚ" na wizji zażartowała o mroczkach w oczach, co jeszcze, wówczas nie wiedząc, dało ogniwo zapalne dla Pani Kierownik Kingi Dobrzyńskiej siedzącej wówczas u siostry w Londynie przed telewizorem. Wszystko poszło o okulary ochronne, które według certyfikacji unijnej sprzętu nie są wymagane. Zabieg został przede wszystkim zaprezentowany również pokazowo. Jak tylko zeszliśmy z wizji przybiegła do mnie wystraszona wydawczyni pytając o zabieg oraz certyfikację sprzętu. Ponieważ, jak usłyszałem, zadzwoniła wścieła szefowa. Zostałem zapytany, czy może przekazać telefon pani Kindze Dobrzyńskiej, ponieważ Pani Kinga chciała wyjaśnić pewne kwestie, na co oczywiście się zgodziłem. Po chwili prowadząca "PnŚ" wychodząc ze studia rozmawiając z kimś przez telefon powiedziała "dobra, kur**, nie rób dramy, nic się nie stało". Domyśliłem się, że był to już telefon od p. Dobrzyńskiej - wspomina mężczyzna.

Szefowa "Pytania na Śniadanie" podważyła kompetencje gościa programu

Na dzień dobry usłyszałem krzyk w moją stronę i szereg bardzo niekulturalnych epitetów. "Co pan zrobił? Jest pan nieudaczony, kto na to pozwolił..." - wspomina Marcin Janusek.

Kierownikiem dziś się jest, jutro już nie, a niesmak zawsze pozostaje. Jak miałbym porównać to do słynnych butów, to niestety, jeśli ktoś chodzi całe życie w kaloszach, to w wygodnych klapkach czy szpilkach nie będzie potrafił - zakończył, nawiązując do pamiętnej wypowiedzi Kingi Dobrzyńskiej.