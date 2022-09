Gotowa na jesień Joanna Racewicz pozuje w golfie na pokazie mody (FOTO)

Dziennikarka starannie zadbała o to, by jej stylizacja wpisywała się w tematykę pokazu i przy okazji postanowiła zasygnalizować światu, że jest już w pełni przygotowana na zbliżającą się jesień. Racewicz na czwartkowym pokazie pojawiła się w połyskującym beżowym golfie, do którego dobrała dopasowane spodnie. Elegancką stylizację uzupełniła długimi kozakami, sporych rozmiarów torebką oraz złotą biżuterią. By dodatkowo podkreślić gotowość na jesienną aurę, narzuciła na ramiona klasyczny płaszcz.