Greckie wakacje stęsknionej za podróżami Natalii Siwiec: prywatny samolot, lekcje boksu i wygibasy przed obiektywem Mariusza (ZDJĘCIA)

Ostatnie miesiące za sprawą pandemii koronawirusa dały się we znaki niemal każdej branży. Finanse artystów również zostały nieco nadszarpnięte, a na "trudne" czasy narzekali między innymi Maryla Rodowicz, Bartek Kasprzykowski czy Anna Powierza. Zarabiającym głównie na Instagramie celebrytom także nie było łatwo. Pozbawione możliwości wyjazdu na zagraniczne wakacje influencerki musiały wyjątkowo się postarać, by zainteresować swoich przyzwyczajonych do widoków palm i oceanu odbiorców.