Grób Bogumiły Wander TONIE W KWIATACH, a pożegnanie męża chwyta za serce. "Żegnaj kochana Bogusiu..."

Witam Tęsknię za byłym mężem.Rozwielisny się ponieważ były zdrady nadużywanie alkoholu kłótnie ale były też dobre chwile jak wycieczki spacery obiady .Byłam z nim 8 lat.Wtedy jak się z nim rizchodzilam myślałam że tak będzie najlepiej dla nas.A teraz płacze za nim tęsknię myślę.Bylan do niego przywiązana ciężko mi o nim zapomnieć.Chcialan wrócić spróbować jeszcze raz ale on nie chce i bardzo mnie to boli bo chce mieć z nim kontakt a on nie Bardzo mnie to boli że on taki jest że nie umie wybaczać i nie chce mieć ze mną kontaktu Za szybko go wtedy skreslilam żałuję ale ja prosiłam go żeby nie pil a on w dalszym ciągu pil.Czuje się winna że mu nie pomoglan z tym .Nie umiem się z tym pogodzić ze nie mam z nim kontaktu i ciężko mi zapomnieć.Wina była po obu stronach Moja bo przerosło mnie jego picie i szukałam pocieszenia w innych męskich ramionach a jego bo pil i nie umiał przestać a po alkoholu krzyczał na mnie .Jak bo zobaczyłam to stwierdziłam że mnie to bardzo boli wszystko i że ciężko mi zapomnieć o nim a on nawet nie patrzył na mnie i nie chce wracać .