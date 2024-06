TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Baranowski spędził 86. urodziny z żoną. Mówi, jaki jest stan Bogumiły Wander

Karol 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Choroba aizheimera to udręka dla najbliższych: sprzątanie fekaliów, którymi chory obsmarowuje ściany, pilnowanie by chory nie uciekł z domu, pilnowanie by chory się ubrał a nie chodził nago, do tego nie przespane noce bo chory nie odróżnia dnia od nocy, słuchanie krzyków i wyzwisk chorego który Ci nie poznaje i uważa za obcego człowieka , można by wymieniać w nieskończoność … oddanie chorego do palcówki jest najlepszym wyjściem dla chorego - bo ma zapewniania całodobowa profesjonalna pomoc i dla rodziny która bez pomocy wykończy się psychicznie i fizycznie a tym co krytykują - oby nie przekonali się na własnej skórze jak to jest …