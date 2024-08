Groźny pająk w domu Joanny Opozdy. Aktorka ujawnia: "Zostałam ukąszona, przez pół roku miałam MARTWICĘ tkanek"

Joanna Opozda zasila grono najpopularniejszych aktorek w kraju. Równie, co zawodowe poczynania, opinię publiczną interesują prywatne poczynania 36-latki. Po wielu uczuciowych i rodzinnych zawirowaniach aktorka zdecydowała się na życiową rewolucję i postanowiła nie odmawiać sobie przyjemności. Jakiś czas temu gwiazda przeprowadziła się z synkiem do wymarzonego mieszkania z ogrodem, a proces urządzania gniazdka skrzętnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Z kolei jeszcze kilka dni temu Asia chwaliła się wakacyjnymi kadrami z urlopu .

Joanna Opozda przerażona obecnością groźnego pająka w domu

Mam tu kogoś, kto zna się na pająkach? Czy to pustelnik brunatny? Pytam o to, ponieważ parę lat temu zostałam ukąszona przez pająka w Polsce - przez pół roku miałam martwicę tkanek. To nie są żarty. Od tamtej pory, jak widzę jakiegoś dziwnego pająka, sprawdzam, co to za gatunek, a ten zjechał mi wczoraj z sufitu. Teraz jeszcze mam Viniego i wolę wiedzieć czy to ten pająk - przyznała.