Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat nie mają dzieci. Tak tłumaczą swoją decyzję

On jest niedojrzały. Wykorzystywał kobiety seksualnie i porzucał jak śmieci, traktował je przedmiotowo i nazywa to zabawa i korzystaniem z życia. Za to mógł nawet skończyć w więzienie bo to wymuszanie czynności seksualnej podstępem udając zaangażowanie miłosne. Ale jesteście prymitywnym społeczeństwem ze człowiek z takim degenerackim zachowaniem jest u was celebryta i zarabia. Ktoś taki powinien być zepchniety poza margines społeczny i żyć w nędzy. Tymczasem on żyje jak król i jeszcze chwali się ile kobiet skrzywdził. Te kobiety mogły popełnić samobójstwo po jego wykorzystywaniu ich i znikneciu. Mogły już nigdy nie ułożyć sobie życia,nikomu nie zaufać. To odrażające co on robił. Co innego gdyby spotykał się z kobietami które akceptują bycie jednorazówkami ale żaden zdrowy psychicznie człowiek nie chce być wykorzystywany. Ludzie dążą do miłości i tworzenia stabilnych relacji. Wiem jakie świństwa robił jego przyjaciel bramkarz ale nie wiedziałam że i on jest nic nie warty. Panna celia niech się zbada na HPV. Współczuję fałszywej miłości po innych babach:( feee